NSMC, 10 dakika sonra aynı bölgede 5 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldiğini ve sarsıntıların çevre bölgelerde de hissedildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Pakistan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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