Ordudan yapılan açıklamada, sel bölgelerinde sıkışan vatandaşları kurtarmak ve yardım götürmek için helikopterle 62 sorti yapıldığı ifade edildi.

Kohistan'a bağlı Kandia bölgesinin Kohistan ile tüm bağlantı yolları koptu. Bölgede telefon operatörleri de çalışmıyor.

Kaynak: AA

Pakistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da sel sebebiyle tahliye işlemleri sürüyor - Son Dakika

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