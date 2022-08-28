Pakistan'da sel sebebiyle tahliye işlemleri sürüyor - Son Dakika
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Pakistan'da sel sebebiyle tahliye işlemleri sürüyor

28.08.2022 19:50
Pakistan'da sel sebebiyle tahliye işlemleri sürüyor

Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde muson yağmurlarının yol açtığı sel sebebiyle tahliye işlemleri devam ediyor.

Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde muson yağmurlarının yol açtığı sel sebebiyle tahliye işlemleri devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaletindeki Kumrat Vadisi'nde sıkışan 30 öğrenci, ordunun düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Kabil Nehri'nin taşması sonrası oluşan sel sebebiyle Çarsadda ve Novşera şehirlerinde kurtarılan kişi sayısı 350 bini aştı.

Kohistan'a bağlı Kandia bölgesinin Kohistan ile tüm bağlantı yolları koptu. Bölgede telefon operatörleri de çalışmıyor.

Kandia'da yaşayanların son birkaç gündür yürüyerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı belirtiliyor.

Son 24 saatte 246 kişi kurtarıldı

Pakistan ordusu da kara yolu ile ulaşılamayan bölgelere helikopterle destek sağlıyor.

Ordudan yapılan açıklamada, sel bölgelerinde sıkışan vatandaşları kurtarmak ve yardım götürmek için helikopterle 62 sorti yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte 246 kişinin kurtarıldığı, 14 bin 712 ton yardım malzemesinin dağıtıldığı aktarıldı.

Selden etkilenenlere 1600 çadır temin edildiği ve ülke genelinde kurulan kamplarda yaklaşık 30 bin kişinin tedavi edildiği belirtildi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1033 kişi ölmüştü.

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Kaynak: AA

Pakistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da sel sebebiyle tahliye işlemleri sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da sel sebebiyle tahliye işlemleri sürüyor - Son Dakika
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