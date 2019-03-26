Son Dakika Haberleri: Pakistan'ın Cezaevindeki Eski Başbakanı Şerif'e 6 Hafta İzin

Pakistan'ın Cezaevindeki Eski Başbakanı Şerif'e 6 Hafta İzin

2 saat önce

Pakistan Anayasa Mahkemesi, hakkında açılan yolsuzluk davasında 7 yıl hapse mahkum edilen Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'e tedavi görmesi için 6 hafta izin verilmesine hükmetti.

Pakistan'ın Cezaevindeki Eski Başbakanı Şerif'e 6 Hafta İzin, System.String[]
Pakistan Anayasa Mahkemesi, hakkında açılan yolsuzluk davasında 7 yıl hapse mahkum edilen Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'e tedavi görmesi için 6 hafta izin verilmesine hükmetti.

Bugün toplanan Anayasa Mahkemesi, daha önce Şerif'in kalp rahatsızlığı tedavisi için izin verilmesine ilişkin dilekçesine olumsuz yanıt veren İslamabad Yüksek Mahkemesinin kararını görüştü.

Mahkemede 8 haftalık tedavi izni isteyen Şerif'in avukatı Havaja Haris, "Şerif, tedavisi tamamlanınca cezaevine geri dönecek ve tedavi için yurt dışına gitmeyecek." diye konuştu.

Şerif'in sağlık raporlarını ve tedavi için serbest bırakılma talebini görüşen Anayasa Mahkemesi, 6 haftalık tedavi izni verilmesine ve Şerif'in 10 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 400 bin lira) ödemesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca Şerif'e yurt dışına çıkış yasağı koyarken, 6 haftalık sürenin gerekirse uzatılabileceğini de ekledi.

Şerif ve ailesinin, sahibi olduğu demir-çelik fabrikalarını kaynağı belli olmayan paralarla kurduğunu iddia eden Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB), Şerif hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açmıştı.

Eski Başbakan, aralık ayında sonuçlanan ve "El Aziziye" adı verilen davada 7 yıl hapis cezası almıştı.

Kardeşinin yurt dışına çıkış yasağı kalktı

Yine NAB tarafından yolsuzluk soruşturması geçiren ve uzun süre gözaltında tutulduktan sonra şubat ayında serbest kalan Şerif'in kardeşi ve ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif hakkında alınan yurt dışına çıkış yasağı ise kaldırıldı.

Şahbaz Şerif'in başvurusunu görüşen Lahor Yüksek Mahkemesi, 22 Şubat'tan beri yurt dışına çıkış yasağı bulunan Şerif'in yasağının kaldırılması için İçişleri Bakanlığına yazı yazılmasına karar verdi.

Pencap Eyalet Başbakanı olduğu 2013-2018 yılları arasında eyalete temiz su sağlamak amacıyla kurulan Saaf Pani şirketi üzerinden yolsuzluk yaptığı iddia edilen Şahbaz Şerif, ekim ayında gözaltına alınmıştı.

Aşiana-i İkbal konut projesini iptal ettirerek Pencap eyaletini zarara uğrattığı iddiasıyla açılan dava nedeniyle gözaltı süresi uzatılan Şahbaz Şerif şubat ayında serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Navaz Şerif, Anayasa Mahkemesi, Pakistan, Güncel
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