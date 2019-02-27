Son Dakika Haberleri: Pakistan'ın Elindeki Hintli Pilot: "Pakistanlı Yetkililer Bana Çok Kibar Davrandı"

Pakistan'ın Elindeki Hintli Pilot: "Pakistanlı Yetkililer Bana Çok Kibar Davrandı"

1 saat önce

Pakistan güvenlik güçleri tarafından alıkonulan Hintli pilota ait bir video yayınlandı.

Pakistan'ın Elindeki Hintli Pilot:
Pakistan güvenlik güçleri tarafından alıkonulan Hintli pilota ait bir video yayınlandı. Videoda pilotun Pakistan tarafının kendisine çok iyi davrandığını belirterek, "Çay harika teşekkür ederim" dedi.

Pakistan güvenlik güçleri tarafından alıkonulan Hintli pilota ait bir video yayınlandı. Videoda isminin Abhinandan olduğunu belirten Hintli pilot, Pakistan tarafının kendisine çok kibar davrandığını ve bundan etkilendiğini söyledi. Hintli pilot, "Evet bana burada çok iyi davrandılar, ülkeme gittiğimde de açıklamalarım değişmeyecek bunu da bir videoya kaydetmek istedim" dedi.

Pakistanlı yetkililerin ona çok iyi davrandığını, onu saplandığı çamurdan çıkardığını belirten Abhinandan kendi ülkesinden de aynı davranışı beklediğini belirtti. Videoda Hindistan'ın güneyinden olduğunu, evli olduğunu belirten kendisine ikram edilen çay hakkında, "Çay harika teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Videonun sonunda çalıştığı departman hakkında sorulan sorulara ise Abhinandan, "Bunu size söyleyemem ama eminim ki siz bulmuşsunuzdur" ifadelerini kullandı. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:31 Kaynak: İHA

Çay, Pilot, Pakistan, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Keşmir'de Tansiyon Yükseliyor... Hint Basını: Hint Savaş Uçağı Düştü, Pilotlar Öldü Pakistan, Tüm Hava Sahasını Kapatma Kararı Aldı

THY, Pakistan İle Hindistan Arasındaki Gerginlik Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 17:45:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan'ın Elindeki Hintli Pilot: "Pakistanlı Yetkililer Bana Çok Kibar Davrandı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]