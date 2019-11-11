Son Dakika Haberleri: Pakistan'ın en çok arananlar listesindeki terörist öldürüldü
Son Dakika Güncel Pakistan'ın en çok arananlar listesindeki terörist öldürüldü

Pakistan'ın en çok arananlar listesindeki terörist öldürüldü

7 saat önce

Pakistan'ın en çok aranan teröristler listesinde adı bulunan suikastçı Kamar İslam'ın Güney Afrika'da vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Pakistan'ın en çok arananlar listesindeki terörist öldürüldü, System.String[]

Pakistan'ın en çok aranan teröristler listesinde adı bulunan suikastçı Kamar İslam'ın Güney Afrika'da vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Pakistan medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kamar Tedy adıyla bilinen İslam, yaşadığı Güney Afrika'da bir çatışmada öldürüldü.

İslam, Pakistan'da suikastlarla ilişkili 20 suçtan aranıyordu.

Yaklaşık 10 yıldır başka ülkelerde kaçak yaşayan İslam'ın suikastlarla ilişkilendirilen Birleşik Halk Hareketi (MQM) partisinin Londra'daki ayağı ile Karaçi'de düzenlenen suikastları yönettiği iddiası da Pakistan medyasında yer aldı.

İslam, Pakistan'ın Karaçi kentinde 2011'de başlayan suikast dalgasının baş aktörlerinden biriydi.

Karaçi'de o dönem başlayan seri suikastlarda, çoğu siyasetçi ve milletvekili adayı 344 kişi hayatını kaybetmişti.

Suikastların Sindh eyaletinde MQM hükümetinin iktidarı kaybetmesinin ardından başlaması ve MQM dışında partilerin adaylarının suikastların hedefi olması nedeniyle saldırıların arkasında bu partinin bulunduğu iddia ediliyor.

Güney Afrika, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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