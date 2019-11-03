Son Dakika Haberleri: Pakistan'ın en yoksul kentinde 10 ayda 703 çocuk öldü
Son Dakika Güncel Pakistan'ın en yoksul kentinde 10 ayda 703 çocuk öldü

Pakistan'ın en yoksul kentinde 10 ayda 703 çocuk öldü

7 saat önce

Pakistan'ın en yoksul kenti Tharparkar'da ocak-ekim döneminde 703 çocuğun yetersiz beslenme ve hastalıktan öldüğü bildirildi.

Pakistan'ın en yoksul kentinde 10 ayda 703 çocuk öldü, System.String[]

Pakistan'ın en yoksul kenti Tharparkar'da ocak-ekim döneminde 703 çocuğun yetersiz beslenme ve hastalıktan öldüğü bildirildi.

Sindh eyaleti Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, eyaletin Tharparkar şehrindeki devlete bağlı sağlık kurumlarında bu yılın ocak-ekim döneminde 703 çocuk çoğu yetersiz beslenmeye ve çeşitli hastalıklara bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Kentte ekim ayında hayatını kaybeden çocuk sayısı ise 84 olarak açıklandı.

Tharparkar'da geçen sene 505 çocuğun öldüğü duyurulmuş, bu rakamın son 4 yılın en yüksek sayısı olduğu ifade edilmişti. Geçen yıl kentte kuraklık meydana gelmişti.

Hindistan sınırındaki Tharparkar, ülkenin en yoksul kenti olarak biliniyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Pakistan Çok Boyutlu Yoksulluk İndeksi'ne göre kentte yaşayan 1,6 milyon kişiden yüzde 87'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:26 Kaynak: AA
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