Son Dakika Haberleri: Pakistan'ın en yoksul kentinde 10 ayda 703 çocuk öldü
Son Dakika Dünya Pakistan'ın en yoksul kentinde 10 ayda 703 çocuk öldü

Pakistan'ın en yoksul kentinde 10 ayda 703 çocuk öldü

6 saat önce

Pakistan'ın en yoksul kenti Tharparkar'da ocak-ekim döneminde 703 çocuğun yetersiz beslenme ve hastalıktan öldüğü bildirildi.

Pakistan'ın en yoksul kentinde 10 ayda 703 çocuk öldü, System.String[]

Pakistan'ın en yoksul kenti Tharparkar'da ocak-ekim döneminde 703 çocuğun yetersiz beslenme ve hastalıktan öldüğü bildirildi.


Sindh eyaleti Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, eyaletin Tharparkar şehrindeki devlete bağlı sağlık kurumlarında bu yılın ocak-ekim döneminde 703 çocuk çoğu yetersiz beslenmeye ve çeşitli hastalıklara bağlı olarak yaşamını yitirdi. Kentte ekim ayında hayatını kaybeden çocuk sayısı ise 84 olarak açıklandı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:54 
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