Pakistan'ın eski Başbakanı Khan, kefaletle serbest kaldı

Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan, terör suçundan yargılandığı davada kefaletle serbest bırakıldı.

Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan, başkent İslamabad'da düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada, güvenlik güçleri ve yargı üyelerini hedef almış, hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı. Khan'ın avukatı Babar Awan, eski başbakanın kefaletle serbest bırakılmasını talep etmişti. Bugünkü duruşma için, başkent İslamabad'da sıkı güvenlik önlemleri alınırken, adliyeye giden tüm yollar dikenli tellerle kapatıldı. Bugün görülen davada, Yargıç Raja Jawad Abbas Hassan, eski Başbakan Imran Khan aleyhinde yüz bin Rs (Hindistan rupisi) karşılığında kefalet talebini kabul ederek, 1 Eylül'e kadar tutuklanmaması kararını verdi. Khan'ın kefaleti 1 Eylül'deki duruşmada tekrardan gözden geçirilecek.

Khan, İslamabad'da düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada polisleri ve yargı üyelerini hedef alarak, polis ve yargının kendisine yakın isimleri tutuklayarak işkence yaptığını savunmuş, peşinden bu kurumlarda çalışanları "Size karşı harekete geçeceğiz, buna hazırlıklı olun" sözleriyle tehdit etmişti. - İSLAMABAD