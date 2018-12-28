Pakistan'ın Fetö Kararı Diğer Ülkelere Örnek Olmalı"
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Pakistan Yüksek Mahkemesinin FETÖ'nün terör örgütü vasfını teyit eden emsal niteliğindeki kararı çok önemlidir.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, "Pakistan
Yüksek Mahkemesinin FETÖ'nün terör örgütü vasfını teyit eden emsal niteliğindeki kararı çok önemlidir. Bu karar, diğer ülkelere örnek olmalı, cesaret vermelidir." ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Gül
, Twitter
'daki sosyal medya hesabından, Pakistan'da FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi ve FETÖ okullarının Türkiye
Maarif Vakfına devredilmesi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Pakistan Yüksek Mahkemesinin FETÖ'nün terör örgütü vasfını teyit eden emsal niteliğindeki kararı çok önemlidir. Bu karar diğer ülkelere örnek olmalı, cesaret vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Yüksek Mahkemeyi, bu önemli kararla ortaya koyduğu feraset ve isabet sebebiyle kutlayan Gül, "Terörle kararlı mücadelemizde yanımızda duran, iş birliğinden kaçınmayan dost Pakistan hükümetine ve Pakistan Adalet Bakanlığına da şükranlarımı sunuyorum." vurgusu yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:54 Kaynak: AA
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