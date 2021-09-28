Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4'ü sözde komutan düzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Güney Veziristan'da teröristlere yönelik düzenledikleri operasyonda çatışma çıktığı belirtildi.

Operasyonda 4'ü sözde komutan düzeyinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.