Ülkenin en büyük tatlı su gölü Manchar'ın taşması sonrası suyun akış yolundaki çok sayıda şehirde sel etkili oldu.

Kaynak: AA

Pakistan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da selin etkili olduğu bölgelerde halk evlerini terk ediyor - Son Dakika

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