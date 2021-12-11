Pakistan'ın Gwadar kentindeki altyapı yetersizliği protesto edildi - Son Dakika

Pakistan'ın güneyindeki Gwadar şehrinde binlerce kişi, içme suyu ve sağlık tesisi yetersizliği ve balıkçılık ile ilgili çeşitli talepleri sebebiyle gösteri düzenledi.

Yerel basındaki haberlere göre, Gwadar'da yaşayan bölge sakinleri, son 26 gündür taleplerinin karşılanması için gösteri düzenliyor.

Protesto gösterisine öncülük eden Cemaat-i İslami Partisinin Belucistan Genel Sekreteri Mevlana Hidayetur Rahman, protesto alanında yaptığı açıklamada sağlık tesislerinin yetersizliğine ve içme suyu problemine vurgu yaptı ve bu konuda adım atılmasını istedi.

Rehman ayrıca "balıkçılık mafyaları" sebebiyle vatandaşların denize açılamadıklarını ve temel geçim kaynaklarından mahrum bırakıldıklarını belirterek "gereksiz güvenlik noktalarından" da şikayetçi olduklarını vurguladı. Güvenlik adı altında "halkın hakarete uğradığını" ifade eden Rehman, bu sebeple güvenlik noktalarında değişikliğe gidilmesini istedi.

Öte yandan Rehman, Gwadar'da "alkol satan" dükkanların kapatılmasını ve İran sınırının açılarak ticaret yapmalarına izin verilmesini talep etti.

Gwadar'da faaliyet gösteren Çinli liman şirketlerinin şehir dışından işçi getirdiğini belirten Rehman, bölge sakinlerine iş konusunda öncelik tanınmasını istedi.

Rehman, talepleri karşılanana kadar protestolarının devam edeceğini kaydetti.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" (CPEC) projesi, Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.