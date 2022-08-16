Pakistan'da çocuk felcine karşı aşılama ekibine saldırıda 2 polis öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, çocuk felciyle mücadele eden sağlık çalışanlarına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Tank bölgesinde çocuk felciyle mücadele eden sağlık çalışanlarına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, sağlık ekibini koruyan 2 polis hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TTP, çocuk felci aşılama ekiplerini hedef alıyor

Hayber Pahtunhva'da etkin olan terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensupları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

TTP, söz konusu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti. Geçen yıl ülkede sadece 1 çocuk felci vakası bildirilmişti. Bu yıl ise vaka sayısı 14 olarak açıklandı.