Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yaşanan çatışmalarda 2 asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Lakki Marvat bölgesinde saldırganların askeri konvoya ateş açtığı belirtildi.
Açıklamada, 2 askerin yaşamını yitirdiği, 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Hayber Pahtunhva'nın Tank bölgesinde çıkan çatışmada ise güvenlik güçleri 4 saldırganı etkisiz hale getirdi.
Açıklamada, saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'daki çatışmalarda 2 asker öldü, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika