BM ve Pakistan, selzedeler için istenen acil fonu 816 milyon dolara revize etti

Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'daki çatışmalarda 2 asker öldü, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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