Pakistan'daki çatışmada 6 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kech bölgesinde güvenlik güçlerinin, 6 saldırganı etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, saldırganların Kech bölgesinden, Belucistan eyaletine bağlı Panjgur'a doğru hareket halinde olduğu ve gruba müdahale edildiği belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmada 6 saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bir askerin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.
Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
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