Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, saldırganların Kech bölgesinden, Belucistan eyaletine bağlı Panjgur'a doğru hareket halinde olduğu ve gruba müdahale edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'daki çatışmada 6 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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