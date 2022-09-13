Afganistan tarafından açılan ateş sonucu 3 Pakistan askeri öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kurram bölgesinde Afganistan tarafından saldırganların ateş açması sonucu 3 Pakistan askeri hayatını kaybetti.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan'dan saldırganların, Kurram bölgesinde Pakistan askerlerine ateş açtığı belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmada 3 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Afganistan topraklarının Pakistan'a karşı terör faaliyetleri düzenlemek için kullanılmasının güçlü şekilde kınandığı açıklamada, Afganistan yönetiminden, gelecekte bu tür aktivitelerin düzenlenmesine izin vermeyeceğinin umulduğu kaydedildi.
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