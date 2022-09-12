Pakistan'ın Svat bölgesindeki selin yol açtığı yıkım, köylüleri zor durumda bıraktı - Son Dakika
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Pakistan'ın Svat bölgesindeki selin yol açtığı yıkım, köylüleri zor durumda bıraktı

12.09.2022 12:00
Pakistan'ın Svat bölgesindeki selin yol açtığı yıkım, köylüleri zor durumda bıraktı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Svat bölgesinde sel felaketi sonucu oluşan yıkım nedeniyle köylüler, zorluklarla mücadele ediyor.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Svat bölgesinde sel felaketi sonucu oluşan yıkım nedeniyle köylüler, zorluklarla mücadele ediyor.

Svat bölgesinin kuzeyinde ağustosun sonunda etkili olan sel, bölgede çok sayıda yol ve köprünün yıkılmasına yol açtı.

Utror Vadisi'ne bağlı köylerde yaşayan halk, kara yolu ulaşımı olmaması sebebiyle son 2 haftadır zor günler geçiriyor.

Çarşı ve pazardan gıda ve temiz su temin etmekte zorlanan köylüler, sağlık tesislerine de ulaşamıyor.

AA ekibi, Utror Vadisi ve çevresinde yer alan köylerdeki son durumu görüntüledi.

Yeni doğan bebek ve annesi öldü

Şahinabad köyünde yaşayan Ahmed Han, sel sebebiyle evini kaybettiğini ve tarlalarını su bastığını belirterek, maddi zararının 160 bin TL değerinde olduğunu söyledi.

Han, köyde sağlam kalan tek bir ev olduğunu ve 10 aile bu evde yaşamaya çalıştıklarını söyledi.

Dün bir çocuğun dünyaya geldiğini anlatan Han, "Araç yok, hastane yok. Helikopter gelemedi. Bebek ve annesi hayatını kaybetti." dedi.

Han, ellerinden bir şey gelmediğini vurgulayarak, yetkililerden yardım istedi.

Çocuklarda deri hastalıkları görüldü

Bölgede yardım faaliyetleri yürüten Al-Khidmat Vakfının çalışanı Malik İhsanullah, Kalam ile Utror arasındaki 8 kilometrelik yolun yıkıldığını, halkın başka şehirlere yürüyerek gittiğini anlattı.

İhsanullah, Utror'da 300 ev ve 70-80 otelin yıkıldığını belirterek, temiz içme suyu problemleri olduğunu, çocuklarda deri hastalıkları görüldüğünü kaydetti.

Utror'da yaşayan Naib Nazım ise bulunduğu bölgede çok sayıda evin yıkıldığını ve tarım arazilerinin zarar gördüğünü ifade ederek, 15-20 gündür pazarlarda domates, patates gibi sebzeleri bulamadıklarını aktardı.

Nazım, hükümetin yol çalışması için bir ekskavatör gönderdiğini, onun dışında bir yardımın henüz kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana yaşanan muson yağmurları sonucu yaklaşık 1400 kişi ölmüş, 12 binden fazla kişi yaralanmıştı.

YORUMLAR
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Ukrayna'nın Harkiv kentinde elektrik ve su kesildi Ukrayna'nın Harkiv kentinde elektrik ve su kesildi Dr. Kınık: Dünyanın Pakistan'a ilgisi yetersiz Dr. Kınık: Dünyanın Pakistan'a ilgisi yetersiz
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'ın Svat bölgesindeki selin yol açtığı yıkım, köylüleri zor durumda bıraktı - Son Dakika

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