TTP, 2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu ve o tarihten bu yana Pakistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenledi.

Barış komiteleri veya savunma komiteleri, terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) 2007-2009'da Svat'ta kontrol sağladığı dönemde bu örgüte karşı mücadele etmek için kurulmuştu. Komite üyeleri, TTP'ye karşı silahlanmıştı.

Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'daki bombalı saldırıda 2'si polis 5 kişi öldü - Son Dakika

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