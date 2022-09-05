Pakistan'da selin yıktığı köprü ve yollar nedeniyle halk erzakı sırtında taşıyor - Son Dakika
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Pakistan'da selin yıktığı köprü ve yollar nedeniyle halk erzakı sırtında taşıyor

05.09.2022 12:46
Pakistan'da selin yıktığı köprü ve yollar nedeniyle halk erzakı sırtında taşıyor

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Swat bölgesinde selin yıktığı köprü ve yollar sebebiyle halk ihtiyaç duyduğu erzakı sırtında kilometrelerce taşıyor.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Swat bölgesinde selin yıktığı köprü ve yollar sebebiyle halk ihtiyaç duyduğu erzakı sırtında kilometrelerce taşıyor.

Swat'ta geçen ay sonunda etkili olan sel, çok sayıda köprü ve yolun yıkılmasına, şehir içi ve şehirler arası bağlantının kopmasına yol açtı.

Kalam, Utror, Gabral ve Torval şehirlerinin Swat ile kara yolu bağlantısı koptu. Bu şehirlerde yaşayanlar en yakın yerleşim yeri Bahrain'e yürüyerek gelerek ihtiyaçlarını sırtlanıp tekrar geri dönüyor.

Bölge sakinleri, gıda kıtlığından endişe ederken bölgeye yeterli petrol de tedarik edilemiyor.

Bulabildikleri tüm yolları deneyen vatandaşlar, zaman zaman ip kullanarak geçtikleri kayalık yerlerde kendilerini korumaya çalışıyor.

"Her şeyimizi yitirdik"

Bölgede yaşayan Hanif Han, selin Kalam ve Bahrain'de ciddi hasara yol açtığını belirterek "Yol yok. İnsanlar yardım alabilmek için yürüyor. Bu oldukça zor." dedi.

Kullanabilecekleri bir toplu ulaşımın da olmadığını belirten Han, içme suyu problemleri de bulunduğuna işaret etti.

Kalam ile Bahrain arasında görev yapan polis memuru Muhammed İsmail, selden önce turistik bir yer olarak bilinen bölgenin yemek başta olmak üzere hemen her şeyle ilgili sıkıntı yaşadığını aktardı.

Bölge sakinlerinden Can Alem de önceden de çeşitli eksikleri bulunduğunu ancak selden sonra "her şeylerini kaybettiklerini" söyledi.

Alem, selden önce kaldığı köyde 50 ev bulunduğunu ancak selde tüm evlerin yıkıldığını, dükkanlarda kibrit kutusu dahi bulamadıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da selin yıktığı köprü ve yollar nedeniyle halk erzakı sırtında taşıyor - Son Dakika

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