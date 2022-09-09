Pakistan'ın gözde turistik merkezi Kalam'da selin etkisi yıkıcı oldu - Son Dakika
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Pakistan'ın gözde turistik merkezi Kalam'da selin etkisi yıkıcı oldu

09.09.2022 22:13
Pakistan'ın gözde turistik merkezi Kalam'da selin etkisi yıkıcı oldu

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı turistik merkezi Kalam şehrinde sel felaketinin etkisi ağır oldu.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı turistik merkezi Kalam şehrinde sel felaketinin etkisi ağır oldu.

Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki şehir, dağları, ormanları ve gölleri ile anılırken, ağustosun sonunda yaşanan sel felaketi sebebiyle bugünlerde karşı karşıya olduğu devasa yıkımla gündemde.

Svat ve Utrar nehirlerinin geçtiği şehirde su yatağının kenarındaki ev, iş yeri ve çok sayıda otel yıkıldı. Şehrin ana çarşısı ise tamamen enkaz altında.

AA ekibi, İslamabad'a 350 kilometre uzaklıktaki şehirdeki son durumu görüntüledi.

Deprem yaşanmış gibi

Svat bölgesinin kuzeyinde yer alan Kalam'ın sel felaketinden ötürü yıkılan yollar sebebiyle en yakınındaki Bahrain ile kara yolu bağlantısı bulunmuyor.

Kalam'a gitmek için önce Bahrain'e ulaşmak gerekiyor. Bahrain'de de şehir içi köprüler yıkıldığı için araçlar şehirde bırakılıyor ve yola dağlardan yürüyerek devam ediliyor.

Bahrain şehrinden Kalam'a uzanan bu yolculuk 6 saatten fazla sürüyor.

Yol güzergahında, sırtlarına aldıkları eşyaları Bahrain'den Kalam'a taşıyan çok sayıda ihtiyaç sahibi dikkat çekiyor.

Bunlar arasında her yaştan insan görmek mümkün.

Kalam'a doğru yaklaştıkça yıkımın büyüklüğü gözler önüne seriliyor.

Şehrin simgesine dönüşen ünlü bir otel artık yok. Yine sağlı sollu yıkılan binaların enkazı dikkat çekiyor.

Sırtlarında erzaklarla şehre sıra halinde yürüyerek girenlerle boş çantalar ile Bahrain'e doğru malzeme almak için Kalam'dan yola çıkanların karşılaşmaları göze çarpıyor.

Ordu helikopterle gıda taşıyor

Pakistan ordusu, helikopterlerle Kalam halkı için gerekli malzemeleri taşıyor.

Yine Kalam'da mahsur kalan turistler veya bazı noktalarda sıkışan bölge halkı da helikopterler aracılığıyla kurtarılıyor.

Bununla birlikte sınırlı sayıda malzemenin taşınabildiği helikopterler, bölgedeki halkın ihtiyaçlarını karşılama konusunda yeterli olmuyor.

20 bin kişi işsiz kaldı

Kalam'da otel sahibi Rahmeddin Sıddıki, şehrin nüfusunun 150 bin civarında olduğunu belirterek, kentin yarısının turizm, yarısının ise tarımla geçimini sağladığını anlattı.

Sıddıki, selin her şeyi ellerinden aldığına işaret ederek, "200 otel, dükkan yıkıldı. Turizmden geçinen yaklaşık 20 bin kişi şu an işsiz." dedi.

"Turistler burayı tanıyamayacak"

Kalam'da öğretmenlik yapan İrfanul Hak, otel olarak işlettiği 4 katlı apartmanının yıkıldığını belirterek, şehrin çarşısında selin etkisine işaret etti.

Hak, bölgedeki tarihsel yerlerin de yok olduğunu ifade ederek, "Pakistan'ın en güzel şehirlerinden birisiydi. Turistler artık burayı tanıyamayacak." dedi.

Şehrin sakinlerinden Malik Gazan Han da nehre yakın olan ev, iş yerlerinin yerle bir olduğunu, arazilerin zarar gördüğünü söyledi.

Han, halkın önemli ölçüde kayba uğradığını dile getirerek, başka şehirlerle kara yolu bağlantısının olmadığını ve helikopterlerle sınırlı yardım malzemesi taşındığını aktardı.

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Kaynak: AA

Pakistan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'ın gözde turistik merkezi Kalam'da selin etkisi yıkıcı oldu - Son Dakika

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