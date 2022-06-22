Pakistan'ın IMF ile anlaşma sağladığı iddia edildi

Pakistan'ın, ülkeye yönelik durdurduğu fonu tekrar başlatması konusunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığı öne sürüldü.

Ulusal basının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, İslamabad yönetiminin 2022-2023 bütçesinde 436 milyar Pakistan rupisi (35 milyar 751 milyon Türk lirası) vergi artışını ve petrol ürünlerinde litre başına 50 Pakistan rupisi (4,1 Türk lirası) kademeli artışı taahhüt ettiği savunuldu.

Haberlerde, hükümetin bütçede vergi artışlarını taahhüt etmesinin ardından ülkeye yönelik durdurduğu fonu tekrar başlatması konusunda IMF ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

IMF Pakistan Daimi Temsilcisi Esther Perez Ruiz, yaptığı açıklamada, IMF ile Pakistan arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve gelecek yılki bütçeyle ilgili büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Ruiz, ulusal basındaki IMF ile Pakistan'ın anlaştığına yönelik iddialara dair açıklama yapmadı.

Çin ile 2,3 milyar dolarlık kredi anlaşması

Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Miftah İsmail, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin Çin bankalar konsorsiyumu ile 2,3 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladığını ve nakit para akışının birkaç günde gerçekleşeceğini kaydetti.

İsmail, bu işlemi kolaylaştırması dolayısıyla Çin hükümetine teşekkürlerini iletti.

Anlaşma, 10 Haziran itibarıyla Pakistan Merkez Bankasının döviz rezervinin 9 milyar doların altına düşmesinin ardından geldi. Bu durum, Merkez Bankasında ülkenin yaklaşık 6 haftalık ithalat ödemelerini karşılayabilecek döviz kaldığı anlamına geliyor.

Çin ile yapılan anlaşmayla Merkez Bankasının döviz rezervinin artırılması, ithalat ödemeleri için Merkez Bankasında yeterli döviz kaynağının bulunması ve yerel para biriminin değer kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Pakistan rupisi yüzde 34,5 değer kaybetti

Pakistan rupisi, ülkede mali yıl başlangıcı olan 1 Temmuz 2021'den bu yana dolar karşısında yüzde 34,5 değer kaybetti.

Son 24 saatte yaşanan gelişmelerin ardından Pakistan rupisi, dolar karşısında yüzde 0,2 değerlendi.

Haziran başında 197,8 (16,3 Türk lirası) Pakistan rupisinden işlem gören dolar, dün ilk defa 212 Pakistan rupisine (17,4 Türk lirası) yükselmişti.

Pakistan Merkez Bankasının elindeki döviz rezervi, rupideki değer kaybı nedeniyle 10 Haziran itibarıyla 241 milyon dolar düşerek 8,98 milyar dolara gerilemişti.

IMF ile anlaşma

Pakistan, IMF ile 2019'da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı. Anlaşma gereği Pakistan'dan petrol ve elektrik ücretleri dahil pek çok kalemin sübvanse edilmemesi istenmişti.

İmran Han hükümeti, 28 Şubat'ta görevdeyken petrol fiyatlarını düşürmüş ve bu fiyatları 4 ay dondurduğunu açıklamıştı. IMF ise petrol fiyatlarının sübvanse edilmesi sona erene kadar Pakistan'a vereceği 3 milyar dolarlık fonu durdurmuştu.

Han'ın görevden düşürülmesinin ardından yeni gelen Şahbaz Şerif hükümeti, petrol fiyatlarını artırmayı reddetmişti. Yeni hükümet, petrol fiyatlarını aylık 600 milyon dolar sübvanse etmişti. Bununla birlikte Şerif yönetimi de petrolü sübvanse miktarını düşürmüştü.

Mevcut durumda, Pakistan litre başına petrolü 9 Pakistan rupisi (74 kuruş) sübvanse ediyor. IMF ise sübvansenin kaldırılmasını talep ediyor.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.