Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi Han, ülkesinin Pencşir'deki çatışmalara müdahil olduğu iddialarını reddetti (1) - Son Dakika

Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi Mansur Ahmed Han ile röportaj Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi Han, ülkesinin Pencşir'deki çatışmalara müdahil olduğu iddialarını reddetti:

-"Tamamen reddediyorum. Görevimiz, sorunları (Taliban ile Pencşir'deki Ulusal Direniş Cephesi arasındaki çatışmalar) çözmek için siyasi çabaları desteklemekti"

-"Afgan topraklarının herhangi bir komşu ya da başka bir ülkeye karşı kullanılmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına dair Afganistan'daki siyasiler arasında bir uzlaşma var"

-"Son 20 yılda ve barış sürecinde Pakistan'ın politikası, uluslararası toplumla beraber (Afganistan'daki) siyasi çözüme ulaşmayı sağlayacak çabaları sürdürmek olmuştur"

KABİL (AA) – BİLAL GÜLER/SAYED KHOAİBERDİ SADAT - Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi Mansur Ahmed Han, ülkesinin Pencşir'deki çatışmalara Taliban lehine müdahil olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Han, AA muhabirine Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Pakistan'ın, Afganistan'daki bütün çabalarının siyasi çözüme odaklandığını ifade eden Büyükelçi Han, "Son 20 yılda ve barış sürecinde Pakistan'ın politikası, uluslararası toplumla beraber siyasi çözüme ulaşmayı sağlayacak çabaları sürdürmek olmuştur." dedi.

Han, ülkesinin, Afganistan'da sorunların çözümünün siyasi yollarla sağlanması çerçevesinde tarafları ikna etmek için Taliban ve Pencşir'i yakın zamana kadar kontrolünde tutan Ulusal Direniş Cephesi ile temas halinde kaldığını vurguladı.

Pencşir'i kontrolü altında tutan Ulusal Direniş Cephesi ile Taliban arasındaki çatışmalarda Pakistan'ın Taliban lehine müdahil olduğu yönündeki iddialara ilişkin Han, "Tamamen reddediyorum. Görevimiz, sorunları (Taliban ile Pencşir'deki Ulusal Direniş Cephesi arasındaki çatışmalar) çözmek için siyasi çabaları desteklemekti." dedi.

Han, söz konusu iddialara ilişkin medyada yer alan pek çok asılsız propagandanın çoğunlukla Hindistan merkezli olduğunu savundu.

Han, ayrıca, Afganistan'daki sorunların çözümünde Pakistan'ın askeri yöntemleri değil, siyasi müzakereleri savunan bir politika benimsediğini kaydetti.

Taliban hükümetinin tanınması

Büyükelçi Han, Taliban hükümetinin tanınmasına yönelik tartışmalara ilişkin, söz konusu sürecin aşamalar halinde gerçekleşeceğine işaret etti.

Han, "Uluslararası toplumun geçici yönetimden, özellikle gerçek bir kapsayıcılık beklentisi var" diyerek, Taliban yönetiminin insan haklarını ve ülkedeki kadınların ve etnik grupların haklarını dikkate alması gerektiğini söyledi.

Taliban hükümetini tanımanın sadece bugün ile ilgili olmadığını belirten Han, şu anda birkaç ülkenin sistemi istikrara kavuşturmak için yeni Afgan hükümetiyle temas içinde olduğunu belirtti.

-Pakistan Talibanı

Han, ülkesinin Pakistan Talibanı'nın engellenmesi konusunu Afganistan'daki eski hükümetten de talep ettiğini aktardı.

Han, Afganistan'da Taliban yönetiminin 2 bin 400 kilometrelik Pakistan sınırını koruma kapasitesinin olup olmadığına dair ise, "Afgan topraklarının herhangi bir komşu ya da başka bir ülkeye karşı kullanılmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına dair Afganistan'daki siyasiler arasında bir uzlaşma var." şeklinde konuştu.

Sınır güvenliği konusunun iki ülke için de önemli olduğunu belirten Han, "Bu konu Taliban hükümeti için bir zorluk oluşturacaktır. Ancak ortak sınıra sahip komşu ülke olmamız nedeniyle Taliban hükümetiyle iş birliğine hazırız." ifadelerini kullandı.

Han, Afgan siyasilerin bu konuda taahhütlerini pratikte görmeyi umduklarını söyleyerek, Pakistan ile Afganistan halklarının köklü ilişkilere sahip olduğunu ve bu nedenle sınır geçişlerini kolaylaştıracak adımları atacaklarını söyledi.

Öte yandan, yabancı askerlerin çekilme sürecinde bazı istenmeyen olaylar yaşanmasına rağmen, şu an Afganistan genelinde güvenliğin sağlandığını aktaran Han, istikrarın sağlanması ve iç çatışmaların yeniden başlamaması için Taliban hükümetiyle çalışmanın önemine değindi.

Han, ayrıca, Pakistan dışında ülkede büyükelçilik faaliyetlerini sürdüren Türkiye, Rusya, Katar, İran ve Çin gibi ülkelerin Afganistan'da istikrarı sağlamaya katkı sağladığına işaret ederek, bu ülkelerin süreci kolaylaştırmak için yapıcı bir tavır aldığını kaydetti.

Ülkedeki son yabancı askerlerin çekildiği 31 Ağustos sonrası, Afganistan'a insani ihtiyaç malzemeleri yardımı yaptıklarını söyleyen Han, Taliban hükümetinin talep etmesi halinde insani ve ekonomik sorunların giderilmesi için yardımları sürdüreceklerini vurguladı.