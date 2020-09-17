Pakistan'ın kara sularına izinsiz giren 56 Hint balıkçı yakalandı - Son Dakika

Pakistan ve Hindistan , sık sık birbirlerinin kara sularına giren balıkçıları gözaltına alıyor.

Pakistan Deniz Güvenliği Dairesinden yapılan açıklamada, 10 teknedeki 56 Hint balıkçının izinsiz girdikleri Pakistan kara sularında durdurulduğu bildirildi.

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