Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han, Selman Rüşdi'ye yönelik saldırıyı "korkunç" ve "üzücü" olarak nitelendirerek kınamış ve İslam dünyasının Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri adlı kitabına duyduğu öfkenin anlaşılabilir olduğunu, ancak saldırıyı haklı çıkarmayacağını söylemişti .

Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaçi'de İmran Han'a karşı protesto yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.