Karaçi'de İmran Han'a karşı protesto yürüyüşü düzenlendi

Pakistan'ın Karaçi kentinde kendilerini Ehli Sünnet Vel Cemaat yanlıları olarak nitelendiren bir grup, İmran Han'a karşı protesto yürüyüşü düzenledi.
Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han, Selman Rüşdi'ye yönelik saldırıyı "korkunç" ve "üzücü" olarak nitelendirerek kınamış ve İslam dünyasının Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri adlı kitabına duyduğu öfkenin anlaşılabilir olduğunu, ancak saldırıyı haklı çıkarmayacağını söylemişti .
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