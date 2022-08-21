Karaçi'de İmran Han'a karşı protesto yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Karaçi'de İmran Han'a karşı protesto yürüyüşü düzenlendi

21.08.2022 18:10

Pakistan'ın Karaçi kentinde kendilerini Ehli Sünnet Vel Cemaat yanlıları olarak nitelendiren bir grup, İmran Han'a karşı protesto yürüyüşü düzenledi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde kendilerini Ehli Sünnet Vel Cemaat yanlıları olarak nitelendiren bir grup, İmran Han'a karşı protesto yürüyüşü düzenledi.

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han, Selman Rüşdi'ye yönelik saldırıyı "korkunç" ve "üzücü" olarak nitelendirerek kınamış ve İslam dünyasının Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri adlı kitabına duyduğu öfkenin anlaşılabilir olduğunu, ancak saldırıyı haklı çıkarmayacağını söylemişti .

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Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaçi'de İmran Han'a karşı protesto yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaçi'de İmran Han'a karşı protesto yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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