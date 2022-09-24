Pakistan'da binlerce sel mağdurunu barındıracak çadır kent kuruluyor

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Pakistan'ın Karaçi kentinde, Sindh yönetimi tarafından binlerce sel mağdurunu barındıracak çadır kent kuruluyor.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle 579'u çocuk ve 325'i kadın olmak üzere 1606 kişi öldü, 12 bin 863 kişi yaralandı.

Yağışlar sebebiyle 2 milyon 16 bin 25 ev hasar gördü, bunların 805 bin 3'ü tamamen yıkıldı.

Sellerde toplam 13 bin 74 kilometre yol, 392 köprü yıkıldı ve 1 milyon 67 bin 241 çiftlik hayvanı telef oldu. Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilendi.