Pakistan'da diş enfeksiyonundan muzdarip fil ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Pakistan'da diş enfeksiyonundan muzdarip fil ameliyatla sağlığına kavuştu

17.08.2022 19:02
Pakistan'da diş enfeksiyonundan muzdarip fil ameliyatla sağlığına kavuştu

Pakistan'ın Karaçi şehrinde diş enfeksiyonundan muzdarip fil, Avusturyalı veterinerler tarafından gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde diş enfeksiyonundan muzdarip fil, Avusturyalı veterinerler tarafından gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Avusturya merkezli Four Paws hayvan hakları örgütü, hasta fil için Karaçi Hayvanat Bahçesi'nde 5 saat 40 dakika süren ameliyat gerçekleştirdi.

Veteriner Amir Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Madhubala isimli filin dişinin kırıldığını ve yaranın içerisindeki dokunun enfeksiyon kaptığını belirtti.

Halil, filin çok ciddi ağrısı olduğunu vurgulayarak, tedavi edilmeseydi iltihabın yayılabileceğini ve hayvanın ölümüne yol açabileceğini anlattı.

File sakinleştirici verilerek ayakta tedavi edildiğini kaydeden Halil, ölü dokunun çıkarılıp diş kökü kanalının temizlendiğini ifade etti.

Halil, ameliyatın ardından filin rahatlıkla beslenebileceğini ve bir hafta içerisinde de tamamen iyileşeceğini bildirdi.

Four Paws hayvan hakları örgütü, hayvanat bahçesinde bulunan 3 fili daha tedavi etti.

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Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da diş enfeksiyonundan muzdarip fil ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da diş enfeksiyonundan muzdarip fil ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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