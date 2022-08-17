Halil, ameliyatın ardından filin rahatlıkla beslenebileceğini ve bir hafta içerisinde de tamamen iyileşeceğini bildirdi.

Halil, filin çok ciddi ağrısı olduğunu vurgulayarak, tedavi edilmeseydi iltihabın yayılabileceğini ve hayvanın ölümüne yol açabileceğini anlattı.

Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da diş enfeksiyonundan muzdarip fil ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.