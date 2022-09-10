Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'ın Karaçi şehrinde 1,5 ayda en az 30 kişi dang hummasından öldü - Son Dakika

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