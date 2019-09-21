Pakistan'ın "Karakurum Maratonu" 4 bin 500 metre yükseklikte start aldı
1 saat önce
Dünyanın en yüksekte düzenlenen maratonlarından "Karakurum Maratonu", farklı ülkelerden 154 atletin katılımıyla Pakistan'da başladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:04 Kaynak: AA
Dünyanın en yüksekte düzenlenen maratonlarından "Karakurum Maratonu", farklı ülkelerden 154 atletin katılımıyla Pakistan'da başladı.
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