Son Dakika Haberleri: Pakistan'ın "Karakurum Maratonu" 4 bin 500 metre yükseklikte start aldı
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Pakistan'ın "Karakurum Maratonu" 4 bin 500 metre yükseklikte start aldı

1 saat önce

Dünyanın en yüksekte düzenlenen maratonlarından "Karakurum Maratonu", farklı ülkelerden 154 atletin katılımıyla Pakistan'da başladı.

Dünyanın en yüksekte düzenlenen maratonlarından "Karakurum Maratonu", farklı ülkelerden 154 atletin katılımıyla Pakistan'da başladı.

Pakistan'ın Karakurum Maratonu 4 bin 500 metre yükseklikte start aldı

Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:04 Kaynak: AA
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