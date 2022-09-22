Pakistan-Afganistan arasındaki Çaman sınırında ticari hareketlilik arttı - Son Dakika
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Pakistan-Afganistan arasındaki Çaman sınırında ticari hareketlilik arttı

22.09.2022 13:33
Pakistan-Afganistan arasındaki Çaman sınırında ticari hareketlilik arttı

Pakistan'ın komşusu Afganistan'dan sebze ve meyve ithal etme kararı sonrası Çaman sınırında ticari hareketlilik arttı.

Pakistan'ın komşusu Afganistan'dan sebze ve meyve ithal etme kararı sonrası Çaman sınırında ticari hareketlilik arttı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Çaman ile Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki Spin Boldak illerini birbirine bağlayan sınır, iki ülke arasındaki en yoğun hudut geçişi olmasıyla öne çıkıyor.

Bu sınır, Pakistan tarafında "Çaman", Afganistan tarafında "Wesh" olarak isimlendiriliyor.

AA ekibi, Çaman sınırındaki hareketliliği görüntüledi, bölgedeki yetkililerle görüştü.

Sınırda "karmaşa" göze çarpıyor

Çaman sınırına, Kuetta şehrinden araçla yaklaşık 2,5 saatte ulaşılıyor.

Sınırı geçmek için bekleyenler, Afganistan'dan gelenleri şehre taşımak isteyen şoförler, hamallar ve hastaların bir arada bulunduğu sınırda ilk dikkat çeken şey ise bu durumun oluşturduğu karmaşa.

Yayalar ve tırların geçiş noktası birbirinden farklı konumlandırılmış durumda.

Sınırı yaya olarak geçmek isteyenlerin kendileri için oluşturulan yaklaşık 2 kilometrelik bir yolu yürümesi gerekiyor. Bu durum ise özellikle hasta ve yaşlı yolcuları oldukça zorluyor.

Her gün 25 bin yaya geçişi

İsminin açıklanmasını istemeyen Pakistanlı yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Afganistan'dan sebze ve meyve ithal etme kararı sonrası tır geçişlerinin arttığını, karşılıklı tır giriş çıkışının 1600'ün üzerinde olduğunu ifade etti.

Yetkili, Çaman'da günlük yaya geçişinin yaklaşık 25 bin kişi olduğunu belirterek 7 gün boyunca sınırın yaya ve tır geçişlerine açık olduğunu aktardı.

Sel felaketi sebebiyle tarım arazileri sular altında kalan Pakistan, piyasadaki dengeyi korumak için komşuları İran ve Afganistan'dan sebze ve meyve ithal etme kararı almıştı.

Akrabalık ilişkileri

Pakistan'ın Çaman şehri ile Afganistan'ın Spin Boldak kentinde yaşayanlar, büyük oranda aile, kabile veya farklı ilişkilerle birbirine bağlı bulunuyor.

Bu sebeple bu illerde yaşayan halk, sınırdan kimlik kartlarıyla geçiş yapabiliyor. Ancak bu durum sadece bu şehirlerle sınırlı olup, başka bölgelerde yaşayanlar bu ayrıcalığın dışında tutuluyor.

Pakistanlı yetkililer, sınırdan yaya geçişlerinin yüksek olmasını büyük oranda bu duruma bağlıyor. Çaman'da yaşayanların Spin Boldak'ta dükkan veya tarla sahibi olduğunu belirten yetkililer, akrabalık ilişkilerinin de güçlü olduğuna işaret etti.

Taliban mensuplarına sınır yönetimi desteği

Yetkililer, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağladığı ilk günlerde sınır kontrolünde sıkıntılar yaşandığını anımsatarak, Eylül 2021'e göre huduttaki durumun daha iyi olduğunu ifade etti.

Sınır yönetimi konusunda Taliban mensuplarına zaman zaman destek olduklarını belirten yetkililer, bu durumun işleri kolaylaştırdığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Afganistan, Kandahar, Pakistan, Güncel, Son Dakika

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