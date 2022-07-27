Pakistan'da yılbaşından bu yana görülen çocuk felci vakaları 14'e yükseldi

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde yeni bir vakanın daha tespit edilmesiyle yılbaşından bu yana ülkede görülen çocuk felci vakalarının sayısı 14'e yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Veziristan'da 8 aylık bir bebekte çocuk felci tespit edildi.

Yetkililer, yılbaşından bu yana Kuzey Veziristan'da 13, Lakki Marvat bölgesinde ise bir çocuk felci vakası görüldüğünü ve toplam sayının 14'e ulaştığını belirtti.

Vaka tespit edilen 14 çocuğun tamamı 2 yaşın altında.

Kuzey Veziristan ve Lakki Marvat'ın da içerisinde olduğu Hayber Pahtunhva eyaletinde etkin olan terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensupları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

TTP, söz konusu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Hükümet, her ne kadar aşılama kampanyaları düzenlese de bölgedeki aileler, TTP tehdidi sebebiyle çocuklarını aşılatma konusunda istekli davranmıyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti. Geçen yıl ülkede sadece 1 çocuk felci vakası bildirilmişti.