Pakistan'ın Kuzey Veziristan eyaletinde 10 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pakistan'ın Kuzey Veziristan eyaletinde 10 saldırgan etkisiz hale getirildi

13.07.2022 21:05
Pakistan'ın Kuzey Veziristan eyaletinde 10 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde çıkan çatışmalarda 10 saldırgan etkisiz hale getirildi, 1 asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde çıkan çatışmalarda 10 saldırgan etkisiz hale getirildi, 1 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan'ın Data Khel bölgesinde güvenlik güçleri, saldırganlara yönelik 2 operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmalarda 10 saldırgan etkisiz hale getirildi, 1 asker yaşamını yitirdi.

Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Veziristan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'ın Kuzey Veziristan eyaletinde 10 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'ın Kuzey Veziristan eyaletinde 10 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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