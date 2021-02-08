Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in doğduğu ev müze olarak hizmet veriyor - Son Dakika

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Muhammed İkbal'in doğduğu evden detaylar

Pakistan'ın milli şairi ve İslam düşünürü Muhammed İkbal'in doğduğu ev müze olarak hizmet veriyor. Muhammed İkbal'in 1877'de Pencap eyaletine bağlı Sialkot'ta doğduğu ev müze olarak hizmet veriyor. Sialkot'ta yerli ve yabancıların uğrak noktalarından olan müzede İkbal'in doğduğu oda başta olmak üzere şaire ait özel eşyalar, kitaplar ve resimler bulunuyor. Müzeyi günlük ortalama 200 kişi ziyaret ediyor.