Pakistan'ın Muhafazakar Partisi'nden Hindistan karşıtı protesto
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Pakistan'ın muhafazakar partisi Tehreek-e-Labbaik Pakistan destekçisi yüzlerce kişi, Keşmir bölgesi üzerine yaşanan kriz sebebiyle Hindistan karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
Pakistan Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:59 Kaynak: İHA
'ın muhafazakar partisi Tehreek-e-Labbaik Pakistan destekçisi yüzlerce kişi, Keşmir bölgesi üzerine yaşanan kriz sebebiyle Hindistan
karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
Başkent İslamabad ve Karaçi
kentlerinde Cuma namazından sonra bir araya gelen vatandaşlar Hindistan karşıtı pankartlar taşıyarak sloganlar attı. Hükümete bir an önce Hindistan ile olan tüm diplomatik bağların koparılması için çağrıda bulunan protestocular, başta Hindistan Başbakanı Narendra Modi
olmak üzere pek çok Hintli politikacının resmini yaptı.
Protestocular ayrıca uluslararası toplumun Keşmir'deki kadınların maruz kaldığı iddia edilen cinsel istismarın durdurulması için harekete geçmesi gerektiğini belirtti. - KARAÇİ
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