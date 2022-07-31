Pakistan art arda iki depremle sarsıldı - Son Dakika
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Pakistan art arda iki depremle sarsıldı

31.07.2022 17:59
Pakistan art arda iki depremle sarsıldı

Pakistan'ın Pasni kenti yakınlarında art arda 5.5 ve 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pakistan'ın Pasni kenti yakınlarında art arda 5.5 ve 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pasni kenti yakınlarında yerel saatle 18.42'de yerin 30 kilometre altında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Şiddetli sarsıntının ardından yerel saatle 18.52'de derinliği 10 kilometre olarak tespit edilen 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremlerde şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Pakistan, Akdeniz, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan art arda iki depremle sarsıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan art arda iki depremle sarsıldı - Son Dakika
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