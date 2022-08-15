Pakistan'da deri fabrikasında yangın - Son Dakika
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Pakistan'da deri fabrikasında yangın

15.08.2022 22:27
Pakistan'da deri fabrikasında yangın

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir deri fabrikasında yangın çıktı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir deri fabrikasında yangın çıktı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Sialkot kentindeki bir deri fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Yetkililer, yangının fabrikadaki bir kısa devre nedeniyle çıktığını ve alevlerin binanın 4 katına da yayıldığını aktardı. Fabrikada yangına karşı gerekli önlemlerin alınmadığını aktaran yetkililer, zararın milyonlarca Pakistan rupisi olduğunu ifade etti.

Fabrikadaki tüm çalışanlar tahliye edilirken, fabrikanın uzun süredir devam eden yangın nedeniyle çökebileceği uyarısı yapıldı. - KARAÇİ

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Kaynak: İHA

Pakistan, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da deri fabrikasında yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da deri fabrikasında yangın - Son Dakika
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