Pakistan'ın Pencap eyaletinin Hafizabad şehrinde bir yolcu otobüsü devrilerek göle düştü. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, göle düşen otobüs vinç yardımıyla çıkartıldı. Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, yaralıların hastaneye sevk edildiği açıklandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Pakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pakistan'da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

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