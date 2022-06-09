Pakistan'ın Peşaver kentinde şiddetli fırtına etkili oldu

Pakistan 'ın Peşaver kentinde meydana gelen şiddetli fırtına elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesine, çatıların uçmasına neden oldu.

Kaynak: AA

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