Pakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 32 yaralı

Pakistan'ın Sind eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı.

Pakistan'ın Sind eyaletine bağlı Rohri kasabasında yolcu otobüsü dönüş yaparken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Olay yerine gelen polis ve arama kurtarma ekipleri yaralıları en yakın hastaneye sevk etti. Yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle hayatını kaybedenler arasında Pakistan'ın Svat ilçesinden gelen 4 kadın ve 2 çocuğun bulunduğu belirtildi. Yaralılardan biri olay yerine ekiplerin geç geldiğini, 1 saate yakın yardım beklediklerini ifade etti.

Öte yandan, bugün Pakistan'ın Bahawalpur kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün petrol tankeriyle çarpışması sonucu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

(Abid Mazhar/İHA)