Pakistan'da 200'den fazla köyü sel vurdu - Son Dakika
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Pakistan'da 200'den fazla köyü sel vurdu

04.08.2022 20:39

Pakistan'ın Sindh eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 200'den fazla köy sular altında kalırken, binlerce kişi yerinden oldu.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 200'den fazla köy sular altında kalırken, binlerce kişi yerinden oldu.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sellerde 200'den fazla köy sular altında kalırken, binlerce kişi yerinden oldu. Pakistan Meteoroloji Departmanı (PMD) tarafından yapılan açıklamada, 6-9 Ağustos tarihleri arasında Karaçi de dahil olmak üzere Sindh'de daha fazla yağış beklendiği ifade edildi.

İklim Bakanı Sherry Rehman yaptığı açıklamada, temmuz ayında sağanak yağışların yaygın sele ve hasara yol açarak en az 39 kişinin ölümüne neden olduğu Sindh ve Karaçi'de daha fazla sağanak yağış beklendiği konusunda uyardı.

Pakistan'da Muson yağmurlarının haziran ortasında başlamasından bu yana şiddetli yağışlar ve ardından gelen sellerde, ülke genelinde en az 500 kişi hayatını kaybetti.

(Abid Mazhar - İHA)

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Kaynak: İHA

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da 200'den fazla köyü sel vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da 200'den fazla köyü sel vurdu - Son Dakika
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