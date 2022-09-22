Pakistan'ın Sindh eyaletinde selin yol açtığı hastalıklar sebebiyle 324 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'ın Sindh eyaletinde selin yol açtığı hastalıklar sebebiyle 324 kişi öldü

22.09.2022 12:10
Pakistan'ın Sindh eyaletinde selin yol açtığı hastalıklar sebebiyle 324 kişi öldü

Pakistan'ın Sindh eyaletinde sel felaketinin yol açtığı hastalıklar sebebiyle 1 Temmuz'dan bu yana 324 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde sel felaketinin yol açtığı hastalıklar sebebiyle 1 Temmuz'dan bu yana 324 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, selden etkilenen bölgelerde ishal, sıtma ve deri hastalıklarında artış gözlendiğini belirtti.

Yetkililer, sel felaketinin yol açtığı hastalıklar sebebiyle 1 Temmuz'dan bu yana 324 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sindh eyaletinde 48 milyon kişi yaşıyor. Eyalet genelinde sel sebebiyle yer değiştiren 500 binden fazla kişi, kurulan yardım kamplarında yaşamını sürdürüyor.

Eylülde eyalette 137 bin ishal, 10 binden fazla dizanteri ve en az 4 bin sıtma hastalığı vakası yaşandı.

Dadu başta olmak üzere çok sayıda bölge ve şehirde sular henüz çekilmedi. Bu durum halkın sağlık tesislerine ulaşımını etkilemesinin yanında tıbbi malzeme ve ilaç tedarikinde sorunlara yol açıyor.

YORUMLAR
500
Acımasız koca 2 çocuğunun annesini boğazını keserek katletmişti. Otopsi raporu çıktı: 49 bıçak darbesi Acımasız koca 2 çocuğunun annesini boğazını keserek katletmişti. Otopsi raporu çıktı: 49 bıçak darbesi Angelina Jolie'den uluslararası topluma, Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı Angelina Jolie'den uluslararası topluma, Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı
Kaynak: AA

1 Temmuz, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'ın Sindh eyaletinde selin yol açtığı hastalıklar sebebiyle 324 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:32 80 metre uzunluğundaki pervaneleri gören ilçe sakinleri şaşkına döndü
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
11:12 Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 12:13:54. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'ın Sindh eyaletinde selin yol açtığı hastalıklar sebebiyle 324 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement