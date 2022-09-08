Pakistan'da taşan Manchar Gölü tehlike oluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da taşan Manchar Gölü tehlike oluşturuyor

08.09.2022 12:24

Pakistan'ın üçte birinin sular altında kalmasına neden olan sel felaketi sonrasında ülkenin en büyük tatlı su gölü Manchar'ın taşan suları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Pakistan'ın üçte birinin sular altında kalmasına neden olan sel felaketi sonrasında ülkenin en büyük tatlı su gölü Manchar'ın taşan suları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yetkililer, büyük gölün taşan yerlerine setler çekerken Birleşmiş Milletler daha fazla yağmur yağması halinde setlerin yetersiz kalacağı konusunda uyardı.

Sel felaketinin merkezi Sindh bölgesinin Sulama Bakanı Jam Khan Shoro, Manchar Gölü'ndeki taşmaları durdurmak için Eylül ayının başından itibaren çekilen set çalışmalarından görüntüler paylaştı. Öte yandan yardım kampanyası yürüten Birleşmiş Milletler yetkilileri, Salı günü çekilen setlerin yetersiz kalabileceğini belirterek yaklaşan tehlike konusunda uyardı. Birleşmiş Milletler'in mülteci ajansı (UNHCR), konuyla ilgili açıklamasında "Durumun kötüleşebileceğinden korkuyoruz, Pakistan Meteoroloji Departmanı'nın son tahminleri önümüzdeki ay için daha fazla yağmur öngörüyor" dedi.ABD uzay ajansı NASA, Pazartesi günü Manchar Gölü'nün Haziran, Ağustos ve 5 Eylül tarihli uydu görsellerini paylaşarak taşkınların büyüklüğünü ortaya koydu. Pakistan Ulusal Felaket Yönetimi, dün tarihli raporunda 14 Haziran'dan itibaren toplamda 1355 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 12 bin 722 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Raporda, 1 milyon 712 bin 514 konutun zarar gördüğü ve 750 bin üstünde hayvanın telef olduğu belirtildi.

YORUMLAR
500
GÖÇÜKTE, TOPRAK ALTINDA KALAN 2 İŞÇİ KURTARILDI GÖÇÜKTE, TOPRAK ALTINDA KALAN 2 İŞÇİ KURTARILDI Göçükte, toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı Göçükte, toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı
Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Pakistan, su, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da taşan Manchar Gölü tehlike oluşturuyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:26 Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürmüştü! O baba, mahkemede konuştu: Allah'tan af diliyorum
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 15:46:52. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da taşan Manchar Gölü tehlike oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement