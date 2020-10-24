Pakistan'ın üçüncü MİLGEM korveti törenle kızağa konulacak - Son Dakika

Türkiye tarafından Pakistan ihraç edilen MİLGEM Korvetlerinin üçüncüsü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılacağı törenle Karaçi'de kızağa konulacak.

Ana yükleniciliğini Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT'ın yaptığı Pakistan'a ihraç edilen 4 adet MİLGEM Korvet Gemi Projesi planlandığı şekilde devam ediyor.

Yerli savunma sanayiinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat atılımı olan proje kapsamında 4 MİLGEM korvetinden ikisinin İstanbul Tersanesi Komutanlığında diğer iki geminin ise Karaçi Tersanesinde inşasına devam ediliyor.

Bu kapsamda projenin üçüncü gemisi pazar günü Pakistan'da yapılması planlanan törenle kızağa konulacak. Karaçi'deki törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan ile çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

Proje kapsamındaki ilk geminin salgına rağmen takvimine uygun olarak 2023 yılında Pakistan Donanmasına teslim edilmesi hedefleniyor. - ANKARA