Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif yemin ederek göreve başladı - Son Dakika
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Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif yemin ederek göreve başladı

11.04.2022 21:42
Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif yemin ederek göreve başladı

Pakistan'da Başbakan Imran Khan'ın görevden alınmasının ardından Pakistan'ın 23. Başbakanı olan Şahbaz Şerif yemin ederek göreve başladı.

Pakistan'da Başbakan Imran Khan'ın görevden alınmasının ardından Pakistan'ın 23. Başbakanı olan Şahbaz Şerif yemin ederek göreve başladı.

Pakistan'da Başbakan Imran Khan'ın görevden alınmasının ardından mecliste yapılan oylamada Pakistan'ın 23. Başbakanı olan Şahbaz Şerif yemin ederek göreve başladı. Şerif yaptığı konuşmada, Pakistan tarihinde ilk kez bir başbakana karşı gensoru önergesinin başarılı olduğunu hatırlatarak, "Ve iyilik kötülüğe galip geldi" dedi.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ise, Şahbaz'ın yemin töreninden saatler önce rahatsızlığı nedeniyle törene katılmayacağını bildirdi. Şahbaz, Meclis Başkanı Sadık Sanjarani huzurunda yemin etti.

Pakistan'da Ulusal Meclis'te Khan ve hükümeti için geçtiğimiz günlerde güven oylaması yapılmış ve hükümetinin güvenoyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. Khan'ın görevden alınmasının ardından bugün mecliste yapılan oylamada 174 "evet" oyu ile Pakistan'ın 23. Başbakanı Şahbaz Şerif seçilmişti.

Şerif'in ağabeyi Navaz Şerif, Pakistan'da üç kere başbakan olmuş, 2017 yılında ise yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınmıştı. Pakistan eski Başbakanı Khan'ın partisinin milletvekilleri ise, bugün Ulusal Meclis'ten topluca istifa etmişti.

(Abid Mazhar/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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