Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi Hindistan'a Dönüyor

Hindistan ve Pakistan arasında gerilimin yükselmesiyle 18 Şubat'ta ülkeye geri çağırılan Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi'nin görevine döneceği açıklandı.

Hindistan ve Pakistan arasında gerilimin yükselmesiyle 18 Şubat'ta ülkeye geri çağırılan Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi'nin görevine döneceği açıklandı.



Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçi Vekili, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.



Bakanlıkta Hint diplomata Pakistan'ın ülkeye geri çağırılan Yeni Delhi Büyükelçisi Sohail Mahmud'un görevine14 Mart'tan önce döneceği ifade edildi.



Açıklamada ayrıca 14 Mart'ta Hindistan'a gidecek Pakistanlı heyetin, sınırın iki tarafında bulunan Hindu tapınakları arasında hac dönemlerinde serbest geçişin yapılacağı Kartarpur Koridoru kurulması konusundaki çalışmaların yürütüleceği belirtildi.



Hint heyetin ise 28 Mart'ta Pakistan'a geleceği kaydedilen açıklamada, iki ülke askeri yetkililerinin haftalık görüşmelerine devam edeceği bilgisi paylaşıldı.



Pakistan, Hindistan yönetimindeki Keşmir'in Pulwama kentinde 44 Hint askerinin öldüğü saldırının ardından iki ülke arasında yükselen tansiyonun sonucunda 18 Şubat'ta Yeni Delhi Büyükelçisi Mahmud'u istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hindistan Ordusunun, Savaş Çıkması Durumunda 10 Gün Yetecek Kadar Cephanesi Var

Pakistan'ın Alıkoyduğu Hintli Pilotun Bıyıkları Moda Oldu

Adalet Bakanlığının Hazırladığı Yeni Ceza Sisteminin Detayları Belli Oldu

Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti