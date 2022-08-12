Pakistan'da köprü sel sularına kapıldı - Son Dakika
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Pakistan'da köprü sel sularına kapıldı

12.08.2022 16:50

Pakistan'ın Yukarı Kohistan bölgesindeki Karakoram Otoyolu üzerindeki prefabrik çelikten yapılmış geçici köprü sel sularına kapıldı.

Pakistan'ın Yukarı Kohistan bölgesindeki Karakoram Otoyolu üzerindeki prefabrik çelikten yapılmış geçici köprü sel sularına kapıldı.

Pakistan'ın Yukarı Kohistan bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Yukarı Kohistan'ın Dasu bölgesindeki Karakoram Otoyolu üzerine prefabrik çelikten yapılmış geçici köprü de yerinden kurtularak sel sularına kapıldı. Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman köprünün sel sularına kapılarak hasar gördüğünü doğrulayarak, "Karakoram Otoyolu iki taraftan da trafiğe kapatıldı. Babusar yolunda şimdilik otobüse izin verilmiyor. Bölgedeki tüm güvenlik birimlerinin tetikte olması gerekiyor. Köprü dayanıklı değildi" dedi.

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Kaynak: İHA

Pakistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da köprü sel sularına kapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da köprü sel sularına kapıldı - Son Dakika
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