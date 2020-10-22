Pakistan, İngiltere'den 3'üncü kez eski Başbakan Navaz Şerif'in iadesini istedi - Son Dakika

Pakistan, İngiltere'den 3'üncü kez eski Başbakan Navaz Şerif'in iadesini istedi

22.10.2020 08:55
Pakistan, İngiltere'den 3'üncü kez eski Başbakan Navaz Şerif'in iadesini istedi, System.String[]

Pakistan, İngiltere'den tedavi için Londra'ya giden ancak geri dönmeyen eski Başbakan Navaz Şerif'in iadesini 3'üncü kez istedi.

Pakistan, İngiltere'den tedavi için Londra'ya giden ancak geri dönmeyen eski Başbakan Navaz Şerif'in iadesini 3'üncü kez istedi.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Şerif'in iade talebini içeren mektup, İslamabad'daki büyükelçiliğe teslim edildi.

Başbakan Danışmanı Mirza Şahzad Akbar, basına yaptığı açıklamada, Pakistan'ın daha önce 3 Mart ve 5 Ekim'de İngiliz yetkililerden benzer bir talepte bulunduğunu söyledi.

Pakistan'ın son mektubunda 4 yılın üzerinde hüküm giyen kişilerin ülkelerine sınır dışı edilmesine dair İngiltere'nin Göçmenlik Yasası'na da atıfta bulunuldu.

Öte yandan, İngiliz basınında söz konusu mektubun Akbar tarafından yazılarak İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'e iletildiği ve bakandan Şerif'in sınır dışı edilmesi için yetkilerini kullanmasının talep edildiği belirtildi.

15 Eylül'de tutuklama emri çıkarıldı

Şerif'in, ülkedeki muhalefet partilerinin düzenlediği miting ve konferanslara görüntülü olarak bağlanarak hükümeti ve orduyu eleştirmesi Pakistan'da tepkiye yol açmıştı.

Son olarak, 16 Ekim'de muhalefet partilerinin düzenlediği mitinge Londra'dan görüntülü olarak katılan Şerif, konuşmasında, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva ve Servislerarası İstihbarat Kurumu (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid'e "kendisinin görevden alınması" ve mevcut Başbakan İmran Han'ın "iktidara getirilmesiyle" ilgili suçlamalar yöneltmişti.

Başbakan Han, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada, Şerif'in ifadelerine tepki göstermiş ve onu ülkeye getirip demir parmaklıklar arkasına göndermek için her türlü çabayı göstermeye söz verdiğini kaydetmişti.

Pakistan'da Yüksek Mahkeme, tedavi için Londra'da bulunan eski Başbakan Navaz Şerif'in yargılandığı yolsuzluk davası duruşmasına katılamaması üzerine tutuklanması için 15 Eylül'de emir çıkarmıştı.

Şerif, tedavi için Londra'ya gitmişti

Navaz Şerif daha önce yargılandığı 2 davanın ilkinden 7, ikincisinden ise 10 yıl hapis cezası almış, ancak kefaletle serbest kalmıştı.

Yüksek Mahkeme, Kasım 2019'da tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve tedavisi için yurt dışında geçireceği sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Navaz Şerif, bu kararın ardından geçen sene kasım ayında tedavi için Londra'ya gitmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, İngiltere'den 3'üncü kez eski Başbakan Navaz Şerif'in iadesini istedi - Son Dakika

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