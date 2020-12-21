Pakistan, İngiltere ile uçuşları askıya aldı - Son Dakika

Pakistan, İngiltere ile uçuşları askıya aldı
21.12.2020 21:47
Pakistan, İngiltere'de keşfedilen mutasyona uğramış Covid-19 türünün ardından İngiltere ile olan uçuşları askıya aldı.
Pakistan, İngiltere'de keşfedilen mutasyona uğramış Covid-19 türünün ardından İngiltere ile olan uçuşları askıya aldı.
İngiltere'de korona virüsün yeni mutasyonunun tespit edilmesinin ve hızla yayıldığının duyurulmasının ardından İngiltere'ye seyahat kısıtlaması getiren ülkelere yenileri eklenmeye devam ediyor. Pakistan da İngiltere ile uçuşları askıya aldığını duyurdu. Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) toplantısı ile İngiltere ile olan uçuşların bu gece yarısından 29 Aralık gece yarısına kadar geçici süreyle askıya alındığı aktarıldı. - KARAÇİ
Son Dakika Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan Ferdi Kale tutuklandı Hızla yayılıyor! Mutasyona uğrayan koronavirüs türü Ukrayna'ya da sıçradı Son Dakika: Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 19 bin 103 yeni vaka tespit edildi Hamza Yerlikaya'dan hakkındaki sahte diploma iddialarına yanıt! Belgelerin fotoğraflarını paylaştı Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor