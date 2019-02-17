Son Dakika Haberleri: Pakistan İran'daki Terör Saldırısı İçin Tahran'a Heyet Gönderecek

Pakistan İran'daki Terör Saldırısı İçin Tahran'a Heyet Gönderecek

1 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, İran'ın güneydoğusundaki intihar saldırısıyla ilgili Tahran'a heyet göndereceklerini bildirdi.

Pakistan İran'daki Terör Saldırısı İçin Tahran'a Heyet Gönderecek, System.String[]
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, İran'ın güneydoğusundaki intihar saldırısıyla ilgili Tahran'a heyet göndereceklerini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kureşi ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sistan-Beluçistan'da Devrim Muhafızları Ordusundan 27 askerin ölümüne neden olan intihar saldırısını kınayan Kureşi, İranlı makamlarla görüşmek üzere Pakistan'dan uzman bir heyetin Tahran'a gönderileceğini belirtti.

Kureşi, olayın araştırılması ve terör örgütleriyle mücadele için Pakistan'ın İran ile her türlü iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 27 asker hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl örgütü üstlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:51 Kaynak: AA

Tahran, Pakistan, İran, Güncel
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