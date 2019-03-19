Son Dakika Haberleri: Pakistan-İran Sınırına Tel Örgü Çekilecek

Pakistan-İran Sınırına Tel Örgü Çekilecek

1 saat önce

Pakistan ordusu Güney Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Asım Salim Bajva, gelecek haftadan itibaren 950 kilometrelik İran-Pakistan sınırına tel örgü çekileceğini duyurdu.

Pakistan-İran Sınırına Tel Örgü Çekilecek, System.String[]
Pakistan ordusu Güney Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Asım Salim Bajva, gelecek haftadan itibaren 950 kilometrelik İran-Pakistan sınırına tel örgü çekileceğini duyurdu.

Kuetta kentinde katıldığı toplantıda konuşan Bajva, sınır yönetimi ve güvenliğinin başta Pakistan'ın Belucistan eyaleti olmak üzere ülke güvenliği açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Afganistan sınırına da tel örgü çekildiğini söyleyen Bajva, 370 kilometrelik bölümde işlemin tamamlandığını, gelecek hafta ise 950 kilometrelik İran-Pakistan sınırına tel örgü çekilme işlemlerinin başlayacağını ifade etti.

Şubat ayında İran Devrim Muhafızlarına düzenlenen terör saldırısının ardından Pakistan, İran tarafından, sınır güvenliğini yeterince sağlayamadığı konusunda eleştirilmişti.

İran, ülkede saldırı düzenleyen örgütlerin Pakistan'da saklandığını iddia etmişti.

Geçen ay Pakistan'daki yabancı medya temsilcileriyle buluşan Pakistan ordu sözcüsü Asıf Gafur, Afganistan, İran, Pakistan arasında hareket eden teröristlerin geçişlerini engellemek için Pakistan'ın İran ve Afganistan sınırlarına tel örgü çekileceğini söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:42 Kaynak: AA

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