Pakistan: İşgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelerden endişeliyiz - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan: İşgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelerden endişeliyiz

15.04.2022 18:49
Pakistan: İşgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelerden endişeliyiz

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarının çeşitli bölgelerinde yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarının çeşitli bölgelerinde yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınında 152 kişinin yaralandığı, 400 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarının çeşitli bölgelerinde yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyulduğu vurgulanarak, özellikle kutsal ramazan ayında ibadet edenlere yönelik saldırılar tüm insan hakları hukuk ve normlarının en kötü ihlali olarak nitelendirildi.

Son haftalarda İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve diğer bölgelerde çok sayıda Filistinliyi öldürdüğü ve yaraladığına işaret edilen açıklamada, İsrail güçleri tarafından Filistin topraklarında şiddetin artırılmasının içler acısı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, masum Filistinlilerin hayatlarını korumak için uluslararası topluma bir an önce adım atması çağrısı yapıldı.

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Mescid-i Aksa'nın avlusuna bu sabah baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Filistin Devlet Başkanlığı: Batı Şeria'daki durum tehlikeli, hassas ve patlamaya hazır Son dakika haber! Filistin Devlet Başkanlığı: Batı Şeria'daki durum tehlikeli, hassas ve patlamaya hazır İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak öldürdü İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak öldürdü

Pakistan, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan: İşgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelerden endişeliyiz - Son Dakika


Son Dakika
18:46 Abdullah Avcı, Ozan Kabak için harekete geçti
18:36 Eren operasyonlarında 339 terörist etkisiz hale getirildi!
18:02 Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı
17:56 Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
17:37 Av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü! Uygunsuz görüntüleri internette paylaşılan kadının ailesi şikayetçi oldu
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 18:59:45. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan: İşgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelerden endişeliyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement